〈北部〉信一路56巷纜線 限月內改善

2016-09-06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信一路五十六巷天空布滿纜線，有些甚至下垂，影響行車安全，市議員陳東財與工務處等相關單位會勘，要求管線單位一個月內改善，否則一律剪除。

信義區義幸里長李王環指出，亂掛的纜線很多，嚴重影響住家的安全，行經該處的車機也提心吊膽，希望比照主要幹道理將纜線下地。

市議員陳東財昨天會同市府工務處、信義區公所、市警局及多個管線單位會勘，最後決議一個月內如管線單位未改善，一律剪除。

工務處公用科長楊志華指出，去年開始清理重要幹道架空纜線，並訂有「基隆市纜線清整標章」，無法下地的纜線必須張貼標章並整平，警察局監視器線路為白色 、電信業者線路為紅色、交旅處號誌線路是灰色、區公所及其他機關的廣播或監視器等線路是紫色、有線電視業者線路為黃色、路燈線路為綠色，市府逐一勘查路線。

第一波中正區中正路、祥豐街，信義區東明路和信二路，仁愛區為仁五路及愛三路等六條幹道，已經完成會勘並給予改善期，明天開始清除未張貼標章的纜線，下一波為暖暖區的東勢街與暖暖街。