| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉信一路56巷纜線 限月內改善

2016-09-06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信一路五十六巷天空布滿纜線，有些甚至下垂，影響行車安全，市議員陳東財與工務處等相關單位會勘，要求管線單位一個月內改善，否則一律剪除。

信義區義幸里長李王環指出，亂掛的纜線很多，嚴重影響住家的安全，行經該處的車機也提心吊膽，希望比照主要幹道理將纜線下地。

市議員陳東財昨天會同市府工務處、信義區公所、市警局及多個管線單位會勘，最後決議一個月內如管線單位未改善，一律剪除。

工務處公用科長楊志華指出，去年開始清理重要幹道架空纜線，並訂有「基隆市纜線清整標章」，無法下地的纜線必須張貼標章並整平，警察局監視器線路為白色 、電信業者線路為紅色、交旅處號誌線路是灰色、區公所及其他機關的廣播或監視器等線路是紫色、有線電視業者線路為黃色、路燈線路為綠色，市府逐一勘查路線。

第一波中正區中正路、祥豐街，信義區東明路和信二路，仁愛區為仁五路及愛三路等六條幹道，已經完成會勘並給予改善期，明天開始清除未張貼標章的纜線，下一波為暖暖區的東勢街與暖暖街。

廣告
  • 信一路56巷纜線下垂凌亂，市議員陳東財（右二）與相關單位勘查，限1個月內改善。（記者盧賢秀攝）

    信一路56巷纜線下垂凌亂，市議員陳東財（右二）與相關單位勘查，限1個月內改善。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
收中秋禮逾3千 政風處：須報備

九月十五日就是中秋節，中秋送禮是人之常情，市府各單位也屢見不鮮，市府政風處最近宣傳「市府員工廉政倫理規範」，舉弊案為例讓員工警惕；政風處長沈鳳樑表示，與職務、業務無利害關係都可收受，但收禮的價值不宜超…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈北部〉信一路56巷纜線 限月內改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.