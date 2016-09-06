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〈北部〉台62甲線3號隧道 9、12日封閉2小時

2016-09-06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕用路人請注意！台六十二甲線（基隆港東岸聯外道路）三號隧道北向（瑞芳往基隆方向），將在九日及十二日進行危險物品事故防救災演練， 隧道封閉二小時，會影響基隆港進港貨運運輸，不影響出港，請用路人改道。

公路總局第一區工程處基隆工務段段長李佳輯表示，危險物品車輛將行駛台六十二甲線，在開放之前進行防災演練。

李佳輯指出，台六十二甲線三號隧道一千二百多公尺長，並有彎道，因此，選擇三號隧道路進行防災演練，模擬有危險物品運輸車輛在隧道內超車發生意外事故，致硫酸洩漏，演練將危險物品排除。

九月九日預演及十二日演練當天，從上午十點至十二點，封閉台六十二甲線三號隧道北向（瑞芳往基隆方向），瑞芳四腳亭或台六十二線萬瑞快速道路往基隆港方向的車輛，要提早改道。

封閉期間會影響基隆港進港作業運輸，公路總局已函請基隆港務分公司通知相關貨運業者，民眾查詢最新路況，可撥打0800-231-035 。

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  • 台62甲線3號隧道瑞芳往基隆方向，9日與12日上午10至12點封閉演習。（記者盧賢秀攝）

    台62甲線3號隧道瑞芳往基隆方向，9日與12日上午10至12點封閉演習。（記者盧賢秀攝）

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