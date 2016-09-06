〈北部〉樂學卡月中發放 4萬學子受惠

2016-09-06

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市高中職、國中、國小四萬名學生，九月中旬將收到市府送的好禮︱樂學卡，卡片由一卡通票證公司贊助，凡是基隆學子、不分公私立都免費獲贈；一卡通公司董事長施勝耀昨天在記者會上再送利多，國小學生家長也將可獲得一張免費樂學陪同卡。

一卡通贊助 國小家長也獲贈

基隆市長林右昌昨天與施勝耀召開記者會，宣布一卡通票證公司贊助高中職及國中小學生樂學卡，日後透過學生樂學卡及市民樂學卡的推動，讓基隆邁入智慧的學習型城市。

是學生證 也結合多項功能

林右昌表示，學生樂學卡除了是學生證，還結合多項功能，包含文化局圖書證，可借閱全市圖書館書籍、海科館、市立游泳池、國民運動中心都能使用，此外，搭公車、客運、台鐵、捷運，都可使用。

市立游泳池 可用60元優惠購卡

教育處長陳素芬表示，基隆市高中職、國中、國小學生人人可免費擁有樂學卡外；為了鼓勵市民辦理樂學卡，在市立游泳池可以用六十元優惠價格購買樂學卡，比外面購卡節省四十元。到今年底前，凡持有樂學卡到市立游泳池游泳，每次可少付五元。

武崙國中同學林恩佑表示，過去身上都要帶很多張卡片，九月中旬有了整合多項功能的樂學卡，一卡搞定。

文化局副局長李添慶提醒學生，由於電腦系統轉換問題尚未完成，學生拿到樂學卡後，可以將原有文化局圖書館借閱證與樂學卡一併帶到圖書館，辦理資料轉換。