〈北部〉新山水庫有進帳 可望不限水了
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市與基隆河集水區近日降雨，河水漸豐，新山水庫的蓄水量已回升到六百五十萬噸，自來水公司人員對水情審慎樂觀，基隆地區可望解除限水危機。
今年七月僅尼伯特颱風侵台，未為基隆帶來豐沛雨量，一整個月降雨量只有一一五．三毫米；八月無颱風過境，降雨多集在中南部，基隆市和集水區的雨量偏少，八月總雨量一一二．三毫米，不到歷年平均雨量的一半，基隆河流量銳減，貢寮和萬里供水也不如預期，經濟部水利署在九月一日將基隆與汐止的水情燈號由藍燈（水情正常）改為水情稍緊的綠燈。
基隆市、水源集水區 都降雨
自來水公司一區處副理曹正欣指出，這幾天，基隆市和水源集水區都有降雨，包括新北市的雙溪、平溪和萬里，基隆河上游火燒寮前天降雨量達五十二毫米，昨天降雨量也有三十八毫米，基隆河水位明顯上升；水公司一區處表示，八堵抽水站昨天溢流，昨天抽水量達二十二萬噸，滿載抽水。
貢寮、萬里淨水場 送水量恢復正常
此外，貢寮和萬里等處淨水場送水量都恢復正常，貢寮送到基隆有六萬噸，萬里也有五萬噸，較前天多了一倍。新山水庫昨天開始有進水，目前水位為七十八．九九公尺，蓄水量六百五十．五九萬噸，蓄水量開始回升。
曹正欣指出，北部地區週四前會持續下雨，下週就是白露，真正進入秋天氣候，天氣轉涼、雨量增多，用水量趨緩，水情審慎樂觀，可望解除限水危機。
中央氣象局供水情勢基隆是亮藍燈，水情正常，不過水利署水源經營組四科科長林震哲表示，可能中央氣象局「未同步」。他說，依過往經驗，九月下旬降雨機率增加，如果新山水庫蓄水量回升到七百萬噸，就比較穩定，水情燈號是否轉為藍燈，七日水源調度協調會議中討論。
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