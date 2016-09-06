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〈北部〉月餅義賣冷清 華山籲愛心訂購

2016-09-06

〔記者許展溢／頭份報導〕中秋節將到來，華山基金會今年義賣月餅成效大不如前，華山基金會頭份愛心天使站長林芝羽說，縣內共有十四處天使站，但推出的兩款月餅全縣至今只賣出三百盒，銷量不佳，擔憂將間接影響縣內近一千名受協助對象，因此另推出爆米花存錢筒，盼各界能踴躍訂購，幫助需要關懷的對象。

華山基金會今年與縣內四大糕餅店聯合製作月餅及鳳梨酥義賣，林芝羽說，每盒捐出一百元幫助獨居老人，但受大環境影響，訂購率不佳，只賣出三百盒；因此發想推出共有四種口味的「夢想同學樂爆米花」，每罐一百五十元，義賣一罐捐出五十元。

林芝羽說，募集服務經費不容易，尤其月餅銷售不如預期，今年首次推出爆米花存錢筒，吃完還可以存錢，雖頗受好評，也已賣出七千罐，經費仍非常困窘，此次希望能籌到兩百五十萬元，不用再向外縣市伸手請求協助。

另外，林芝羽說，每年中秋都會有志工到獨居老人家中送禮，民眾也可認購中秋關懷禮或是當志工， 一起關心他們，如有意願皆可聯絡頭份愛心天使站。

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  • 華山基金會今年首次義賣爆米花存錢筒，希望民眾踴躍訂購幫助獨居長者。（記者許展溢攝）

    華山基金會今年首次義賣爆米花存錢筒，希望民眾踴躍訂購幫助獨居長者。（記者許展溢攝）

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