〈北部〉未核照就收費 南庄公有停車場惹議
2016-09-06
〔記者許展溢／苗栗報導〕南庄鄉今年初獲國際慢城認證，但近來連續有遊客反映，為什麼「公有停車場」要收「清潔費」，挨批根本搶錢，認為要收也沒關係，但收費亭簡陋不堪，只在草皮上擺一張桌子、一個板凳，很不雅觀；鄉長賴盛為說，停車場執照未核發，才臨時用人工方式收取，如有影響到遊客進出，會檢討改善。
收費亭簡陋 觀感差
有民眾向本報投訴，南庄鄉公所公有停車場原不收費，質疑現在為何要收取？部分商家也說，遊客原可以自由進出停車場，現在會被「攔截」，原來是公所擺了張桌子，派員坐著，只要遊客開車經過便會擋下，要求先繳費才能繼續往前開。
鄉長︰會檢討改善
投訴民眾認為，不是不能收費，但至少要規劃好位置，而不是隨便擺張桌椅，等遊客來就起身擋住，實在很奇怪，有人甚至因此掉頭就走，強調南庄是知名觀光景點，門面如此不堪，有損國際慢城認證。
賴盛為說，公有停車場是參山國家風景區管理補助約一千萬元設置，因回饋機制需求，今年一月才開始收取清潔費，強調合乎情理，但收費人員作業如有影響到遊客，一定會檢討改善，較完善自動收費機設置，則要等縣府核發執照後才可施做。
參山風管處︰假日才收
參山國家風景區管理處南庄遊客中心表示，公有停車場清潔費只有假日才收，平日民眾仍可自由使用進出。
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