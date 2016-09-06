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〈北部〉苗市舊經國路廢道 玉華里活動中心恐落空

2016-09-06

里長怒批縣府 將反對到底

〔記者彭健禮／苗栗報導〕縣府公告廢止「苗栗市舊經國路」道路用地，引發地方不滿；苗栗市玉華里長徐肇淼直批，縣府擺明針對玉華里活動中心興建案而來，一旦廢道，活動中心用地沒有臨路，建築線消失，活動中心將無法蓋，會反對到底。

縣府︰98年即核定 重走流程

縣府工務處長趙清榮強調，此公告與玉華里活動中心興建案無關。他表示，舊經國路早已於九十八年廢道通過，並核定公告，但之後地方提出程序有問題，因此縣府再走一次流程，完備程序。

徐肇淼說，玉華里沒有社區活動中心，經地方爭取多年，縣府於一○二年八月，同意釋出位於舊經國路旁、縣議會西側部分縣有機關用地，做為社區活動中心用地，市公所也編列一千五百萬元經費興建。

徐肇淼說，但去年五月將動土之際，縣府卻辦理廢止撥用，引發里民反彈，如今又要廢道，不僅讓活動中心無法興建，一旦封閉，也影響周邊居民行走不便。

市長︰多個公家機關無路走

公所也認為縣府此舉十分荒謬。市長邱炳坤說，苗栗縣調查站、縣府旅遊服務中心，出入大門都在舊經國路；縣議會的地下停車場出入也靠舊經國路。若廢道封閉，調查站、旅遊服務中心及縣議會地下停車場，將面臨無路可走的窘境。

趙清榮表示，公告廢道的範圍，為苗栗市舊經國路與育英街五十三巷交界處到玉清路口的雙向道路，及玉清路到苗栗農工的北側道路。未來廢道後，也暫時會維持原狀態，不會封路阻隔，不影響縣議會、調查站、旅遊服務中心進出。

趙清榮說，現有提供民眾通行的玉清路到苗栗農工的南側道路，沒有含在廢道範圍，仍維持道路，不影響周邊居民通行。

趙清榮表示，此公告將張貼展示一個月，若地方有意見，可提出異議，縣府再根據反映意見處理。

工商發展處長李政峯表示，當初因市公所逾一年未開始建築使用，也未依規定申請展延，因此辦理廢止撥用；縣府與公所持續協調，盼能達成對里民權益及區域發展最佳的方案。

廢道即不適用交通管理法規

不過，警方指出，道路一旦廢止，將不適用道路交通管理法規，若發生車輛碰撞或車輛與行人碰撞情形，就不算交通事故，警方僅能協助現場拍照、備案，無法送交通事故鑑定委員會裁處肇責，民眾得自行負責。

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  • 玉華里長徐肇淼認為，縣府擺明讓活動中心蓋不成，會反對到底。（記者彭健禮攝）

    玉華里長徐肇淼認為，縣府擺明讓活動中心蓋不成，會反對到底。（記者彭健禮攝）

  • 縣府公告廢止苗栗市舊經國路道路用地，玉華里活動中心預定地因此沒有臨路，建築線消失。（記者彭健禮攝）

    縣府公告廢止苗栗市舊經國路道路用地，玉華里活動中心預定地因此沒有臨路，建築線消失。（記者彭健禮攝）

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