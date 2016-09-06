〈北部〉台大竹北分部整體規劃 教部通過
〔記者廖雪茹／新竹報導〕台大竹北分部有新進展了！繼新竹生醫園區醫院這個月將上網公告招標，台大昨晚宣布，竹北分部廿二公頃校園整體規劃已獲教育部審核通過，除預定明年將興建進修推廣學院，配合世大運闢建的足球訓練場已決標，也同意將退縮勝利七街段校區，擴大開放綠帶。
台大昨晚六點半在竹北市中興里集會所，召開竹北分部發展說明會，由台大行政副校長張慶瑞、財務副校長李書行、台大醫院副院長江伯倫等人說明，多名議員等地方人士與會關心。新竹縣副縣長楊文科表示，台大竹北分部及新竹生醫園區醫院相關建設，縣民期待已久，很高興現有具體進展，縣府將全力配合，共創台大、縣民及縣府三贏的局面。
張慶瑞表示，竹北分部將發展與整合生物醫農及尖端科技相關領域的教育訓練與學術研究，與生醫園區相輔相成；為此，該校將發展跨領域研究中心、產學合作中心及教育訓練中心，以醫學、工學、電機資訊、生命科學及管理等五大學院為主。
在具體進程上，校方表示，新竹生醫園區醫院總開發金額為六十七億元，已取得建照、土地租借及資金，正辦理招標作業，第一期醫療大樓希望在一○八年六月竣工。
竹北分部於八十九年獲行政院同意設立，但僅九十八年落成碧禎館一棟大樓，台大表示，正籌備規劃兩千坪的進修推廣學院，首期經費約一億元，預計明年八月興建；而除了已開辦的三項在職專班及學位學程，第四項生物科技管理在職學位學程也獲准增設，預計明年二月招生。
配合二○一七台北世大運，台大規劃在竹北分部設立足球訓練場，工程費約七千七百萬元，原訂七月動工，目前則已決標。楊文科對此表示，縣府將配合儘速完成都計審議及環評審查。
另外，校方繼開放光明六路東一段及莊敬北路側的綠帶，也同意勝利七街側將退縮四米，由台大支應約七百萬元，供新竹縣政府建置人行道及自行車道。
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標題：〈北部〉台大竹北分部整體規劃 教部通過
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