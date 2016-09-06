〈北部〉竹市第4所非營利幼兒園 月底開學

2016-09-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府斥資一千兩百多萬元在建華國中興建第四所非營利幼兒園，預計九月底開學，市長林智堅昨天前往視察工程，並表示未來目標是公、私立幼兒園比從二比八提升到四比六，明年南寮非營利幼兒園也會啟用，後年還會增加共三百個公幼及非營利幼兒園名額，減輕家長經濟負擔。

新竹市目前私立幼兒園每個月學費約一萬五千元到兩萬元不等，而公立幼兒園一學期約一萬多元，而非營利幼兒園每個月學費約五千五百元，是私幼的三分之一。

林智堅說，竹市有四所非營利幼兒園，包括全國第一所由政府和家長共同負擔學費的新科非營利幼兒園，以及陽光、高峰和九月底啟用的建華幼兒園，是利用建華國中原閒置的桌球體育專科教室改建，並爭取中央經費和市府自籌款共一千兩百多萬元，包括增建廁所及戶外的活動空間等。

林智堅說，有鑑於竹市公私立幼兒園比例二比八，造成公立幼兒園一位難求的困境，教育處盤整竹市閒置校舍及空間，規劃增設公立或非營利幼兒園，期盼將公私立幼兒園比例拉近為四比六。

每月學費5500元 無寒暑假

建華非營利幼兒園園長陳濰綾表示，非營利幼兒園由政府無償提供土地、建物及設施設備，委託公益法人經營管理，依非營利幼兒園實施辦法規定，以經營成本計算學費，學費由政府補助卅％，家長只要負擔七十％，收費介於公幼與私幼之間，以建華非營利幼兒園來說，每月學費約五千五百元，提供每天七點半到下午五點及課後延托到六點服務，且無寒暑假。

建華國中校長張文忠說，建華非營利幼兒園已整修為地上兩層、含四間教室及廚房、辦公室各一間，符合「幼兒園及其分班基本設施設備標準」的軟硬體空間，招收四班、一百廿名幼童，並在寶山路增設獨立家長接送區。

教育處表示，明年市府還會新增南寮非營利幼兒園，後年則是福林非營利幼兒園，期許到一百零七年，透過公托增班及新設非營利幼兒園，增加共三百個名額。