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低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
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〈北部〉被評最難玩縣市 觀旅局長：是警訊

2016-09-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府推動「一區一特色」觀光發展方案，今年編列六五○萬元給十三區用來行銷觀光特色，市府觀光旅遊局長楊勝評昨天在市議會專案報告時，多位議員批評說，桃園市被許多網友評價「全國最難玩」，這樣的預算只是大拜拜，每區五十萬元對觀光根本發揮不了作用。

楊勝評表示，網友評價桃園市「全國最難玩」，這是很大的警訊，會作為施政改善的參考，市府目前推動石門水庫跨域亮點計畫、沿海觀光景點建設，打造觀光新亮點；至於「一區一特色」活動，今年預算只是給區公所推廣活動經費，明年預算將採競爭型模式，只提供給前五名區公所，最高可獲得二五○萬元補助。

多位議員對觀光政策提出質疑，市議員謝彰文說，桃園觀光經費都是炒短線，難怪會淪為「觀光沙漠」，推動觀光除了景點塑造，也要注意周邊交通、攤販、停車等問題；市議員李柏坊、李光達認為，桃園不重視觀光產業，觀光要向外推展；市議員楊朝偉批評，觀光旅遊局預算年年增加卻不見成果，缺乏有效策略。

市議員黃婉如消遣說，沒特色就是桃園市的最大特色；市議員陳美梅說，桃園不但是最難玩城市，美食也倒數第二，市府要好好檢討。

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