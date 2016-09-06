〈北部〉收中秋禮逾3千 政風處：須報備

2016-09-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕九月十五日就是中秋節，中秋送禮是人之常情，市府各單位也屢見不鮮，市府政風處最近宣傳「市府員工廉政倫理規範」，舉弊案為例讓員工警惕；政風處長沈鳳樑表示，與職務、業務無利害關係都可收受，但收禮的價值不宜超過三千元，親屬或經常往來朋友不受此限。

他表示，禮品的價值如果超過三千元，必須向政風單位報備，邀宴要注意場合、對象，「與身分、職務顯不相宜仍應避免」，例如，太高級餐廳與賓客身分不符，都要避免赴宴。沈鳳樑說，若有職務、業務上的利害關係，原則上收禮、邀宴都應拒絕參加，若公務員參加有利害關係廠商的尾牙、春酒等公開活動，要向政風單位報備獲准才能參加，但不得參加摸彩，每人的紀念品價值也不得超過五百元；此外，公務員的配偶、直系血親收禮，都可推定為公務員本身收禮。

市府政風處提供多件案例讓公務人員參考，第一案是某廠商致贈某機關承辦人員頂級紅酒，這位公務員雖然拒收，但因不想張揚而未向長官簽報，事後該廠商因涉及採購弊案被檢調搜索，查出內部帳冊記載公務員收受紅酒，導致這名公務員被約談。

另有某高階公務員收受商人價值四萬元的琉璃製品，雖然這名高階公務員與商人並無職務上的利害關係，但禮物價值遠超過三千元標準，該高階公務員原本升任副局長的呼聲頗高，事後不但記過，升官也無望。

第三起案例是某單位將場地租給民間業者辦大型活動，廠商致贈高價的貴賓券邀請該單位人員，事後也被查出。