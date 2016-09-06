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〈北部〉地景藝術節9日登場 遊客搶先看

2016-09-06

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園地景藝術節」將於九日至廿五日在新屋區、八德區兩地舉行，以石滬、埤塘、海岸、自然生態等在地特色景觀創造卅七件裝置藝術，高十公尺的巨大海膽、十二公尺寬的巨蟹等裝置藝術，已矗立在永安綠色隧道的海岸邊，市府預估十七天活動將吸引超過二十萬人次參觀，這幾天已有遊客先睹為快。

參展作品將在桃園留存

市長鄭文燦昨天邀請參展的藝術家、社區代表齊聚永安漁港宣傳造勢，他說，前幾年舉辦的「桃園地景藝術節」分別以「黃色小鴨」及「月兔」做為單一主角，結果黃色小鴨爆破、月兔也燒毀，他上任後檢討改為「一年籌劃、一年舉辦」，將地景藝術節轉化為藝術結合環境、藝術結合在地社區的永續活動，參展作品將在桃園留存。

鄭文燦表示，在新屋海岸軸線的十二件裝置藝術作品，讓大家省思昔日的新屋魚米之鄉、客家漁業文化及現今的海洋生態；在范姜古厝、九斗和埔頂社區也有十餘件裝置藝術；八德埤塘生態公園也展出多件作品，並舉辦埤塘音樂會及環境劇場，凸顯桃園特有的埤塘地景特色。

地景藝術節也推出行動APP，透過QRcode掃描可取得參展作品的三百六十度環景影像和GPS定位系統的位置。活動期間提供免費接駁公車，自行開車可停在桃園環保科技園區停車場，展區另有業者租借單車，方便遊客騎單車暢遊。

已完工的作品中，國際大師林舜龍以竹子創作十公尺的巨大海膽，取名「永生海」；以永安沿岸常見的螃蟹為造型的「多謝多蟹」，是曾獲台灣工藝設計競賽首獎的徐暋盛作品；在地藝術家范姜明道以人的線條，發想創作「石滬人」大型鐵構作品；曾獲台灣綠建築首獎的何俊賢，以海邊常見的廢棄浮球等打造成無耗能且免澆水的裝置藝術「福求花」。

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  • 地景藝術節「石滬人」大型鐵構作品，以人的線條感覺做發想。（記者李容萍攝）

    地景藝術節「石滬人」大型鐵構作品，以人的線條感覺做發想。（記者李容萍攝）

  • 永安漁港沿岸的蚵一哨所化身為藝術空間基地。（記者李容萍攝）

    永安漁港沿岸的蚵一哨所化身為藝術空間基地。（記者李容萍攝）

  • 10公尺大海膽「永生海」，讓遊客可穿過大海膽聽聽大海的聲音。（記者李容萍攝）

    10公尺大海膽「永生海」，讓遊客可穿過大海膽聽聽大海的聲音。（記者李容萍攝）

  • 利用廢棄浮球等打造成無耗能且免澆水的「福求花」。 （記者李容萍攝）

    利用廢棄浮球等打造成無耗能且免澆水的「福求花」。 （記者李容萍攝）

  • 12公尺寬的巨蟹「多謝多蟹」裝置藝術。 （記者李容萍攝）

    12公尺寬的巨蟹「多謝多蟹」裝置藝術。 （記者李容萍攝）

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