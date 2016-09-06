〈北部〉地景藝術節9日登場 遊客搶先看
〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園地景藝術節」將於九日至廿五日在新屋區、八德區兩地舉行，以石滬、埤塘、海岸、自然生態等在地特色景觀創造卅七件裝置藝術，高十公尺的巨大海膽、十二公尺寬的巨蟹等裝置藝術，已矗立在永安綠色隧道的海岸邊，市府預估十七天活動將吸引超過二十萬人次參觀，這幾天已有遊客先睹為快。
參展作品將在桃園留存
市長鄭文燦昨天邀請參展的藝術家、社區代表齊聚永安漁港宣傳造勢，他說，前幾年舉辦的「桃園地景藝術節」分別以「黃色小鴨」及「月兔」做為單一主角，結果黃色小鴨爆破、月兔也燒毀，他上任後檢討改為「一年籌劃、一年舉辦」，將地景藝術節轉化為藝術結合環境、藝術結合在地社區的永續活動，參展作品將在桃園留存。
鄭文燦表示，在新屋海岸軸線的十二件裝置藝術作品，讓大家省思昔日的新屋魚米之鄉、客家漁業文化及現今的海洋生態；在范姜古厝、九斗和埔頂社區也有十餘件裝置藝術；八德埤塘生態公園也展出多件作品，並舉辦埤塘音樂會及環境劇場，凸顯桃園特有的埤塘地景特色。
地景藝術節也推出行動APP，透過QRcode掃描可取得參展作品的三百六十度環景影像和GPS定位系統的位置。活動期間提供免費接駁公車，自行開車可停在桃園環保科技園區停車場，展區另有業者租借單車，方便遊客騎單車暢遊。
已完工的作品中，國際大師林舜龍以竹子創作十公尺的巨大海膽，取名「永生海」；以永安沿岸常見的螃蟹為造型的「多謝多蟹」，是曾獲台灣工藝設計競賽首獎的徐暋盛作品；在地藝術家范姜明道以人的線條，發想創作「石滬人」大型鐵構作品；曾獲台灣綠建築首獎的何俊賢，以海邊常見的廢棄浮球等打造成無耗能且免澆水的裝置藝術「福求花」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
九月十五日就是中秋節，中秋送禮是人之常情，市府各單位也屢見不鮮，市府政風處最近宣傳「市府員工廉政倫理規範」，舉弊案為例讓員工警惕；政風處長沈鳳樑表示，與職務、業務無利害關係都可收受，但收禮的價值不宜超…
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 陳建仁面邀教廷國務院長訪台 獲善意回應
- 顏正國扮兄弟 路人當真報警
- 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
- 自由廣場》吳國楨談黨產
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 受託照顧5歲娃 踹下樓虐死
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 美經濟若再陷衰退 Fed恐得降息至-2%
- 歐股3大指數小跌
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 中秋烤肉 骰子肉串蔬食健康吃
- 小三嗆元配 挨告自辯是妓女
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 台鐵協商 中秋疏運阻力大減
- 明再投模擬賽 殷仔歸期倒數
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 「2金控」球場上較勁 看球新熱點
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 《台股青紅燈》嚴凱泰的心頭大石
- 超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北
- 《龍之憂鬱》戳穿幻境的冷幽默
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 阿沁妻小產靠女兒療癒 千萬女團關懷弱勢童
- 反迫遷團體 籲爭議個案逐案解釋
- 戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚
- 涉力霸虛偽交易 王令楣背信罪起訴
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 郭子組曲致敬鳳飛飛 踩13公分高跟鞋開唱
- 一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 自由廣場》台灣醫療別無選擇的出路：鬆綁！
標題：〈北部〉地景藝術節9日登場 遊客搶先看
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email