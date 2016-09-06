〈北部〉10處社宅5處統包 議員憂易生弊端

2016-09-06

市府：專案管理管制廠商履約 絕無不法

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府興建十處社會住宅，其中五處採「統包」方式，只有七處申請耐震標章，多位市議員昨天質疑「統包」易生弊案，是否圖利特定廠商？有三處不需耐震標章，難道不怕地震？對此，市府都市發展局長盧維屏表示，市府推動專案管理（ＰＣＭ）加上統包，透過ＰＣＭ廠商來管制統包廠商履約，絕無不法。

盧維屏昨天到市議會說明社會住宅專案，他表示，以往政府的「統包」確實有些弊端，但市府推動的是ＰＣＭ加上統包，透過ＰＣＭ廠商來管制統包廠商履行合約，ＰＣＭ廠商依照業主需求提出計畫及負責監造，統包廠商負責申請建照及施工，一切按圖施工。

多位市議員質疑社會住宅問題多，市議員陳麗莉說，統包流弊多，市府仍執意採用，是否圖利特定廠商？市議員劉茂群說，八德陸光四村就是統包失敗的案例，市府既然到荷蘭等先進國家取經，就要引進國外的工程精神；市議員謝彰文認為十處社會住宅基地，有三處未申請耐震標章，難道不怕地震？市議員舒翠玲、魯明哲認為四千戶社會住宅，投入金額高達一七○億元，要慎防工程弊端。

盧維屏說，目前國內重大工程，包含捷運、大型隧道、橋樑都是採取ＰＣＭ加上統包方式，市府綠線捷運也是如此，統包招標採「異質採購最低標」，參加投標的廠商要先參加第一階段評審，在一定評分以上才能進入第二階段比價，重重把關不可能圖利特定廠商。

三處未申請耐震標章 均是14樓以下建物

至於耐震標章問題，盧維屏解釋，現行法令並未規定社會住宅要申請耐震標章，以往國宅最高只有十四樓，這次動輒十七、八層樓甚至二十層樓，為確保基地安全才申請耐震標章；至於未申請耐震標章的三處，分別是中壢、蘆竹一號及二號基地，都是十四樓以下的建築物。

市府選定桃園中路、八德、中壢、蘆竹等十個地點興建四千戶社會住宅，其中，中路一號、三號及四號、八德二號、蘆竹一號等五處基地，採設計監造後工程發包方式，中路二號、八德一號及三號、蘆竹二號、中壢一號等五處基地採專案管理後統包方式。