〈中部〉妻浴室產子 急診主任謝消防員救護

2016-09-06

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕40歲陳姓婦人懷孕36週，本月1日晚間10點多在嘉義市垂楊路住處上廁所時，突然因肚子痛急產，她的丈夫、雲林長庚急診室主任丘濬誠一時也慌了，回過神後打119，當他下樓引領救護人員上樓時，其妻已在浴室產下一名男嬰，母子被迅速送到醫院，所幸均安。丘事後在臉書貼文感謝蘭潭消防分隊的EMT（緊急救護技術員），「讓我這個傻掉的MD（醫學碩士）見識到優秀的到院前緊急救護專業，我一定會到分隊致上最誠摯感謝！」

也在雲林縣消防局擔任醫療指導醫師的丘濬誠表示，生平第一次叫救護車，一團混亂中，沒有記下兩位優秀救護人員的大名，一定會到蘭潭分隊致謝。

出勤的消防隊員杜彥勳、林耿成說，陳婦是第二胎，預產期在9月12日，1日晚間當時評估她的意識清楚，立即給予面罩給氧、保暖，另確保男嬰呼吸道暢通，並以臍帶夾夾住男嬰肚臍兩側，為男嬰清潔、保暖及給氧後，趕緊將母子就近送醫。