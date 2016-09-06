| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉網友喊「哈妮」 純情男險被騙1萬8

2016-09-06

〔記者許國楨／台中報導〕21歲的許姓男子從未交過女友，年初在網路認識一名女網友相談甚歡，期間對方經常噓寒問暖，還暱稱他「哈妮」，讓許男以為找到真愛，日前對方騙稱要從新加坡來台灣找他，但沒有機票錢，慫恿他匯款，許男差點真的照做，所幸行員機警報案及時阻詐。

稱想來台找他 需要機票錢

台中市第六分局何安派出所上月底接獲通報，轄內文心路上某銀行有民眾疑遭詐騙趕往處理，行員向警方表示，剛才有一名21歲的許姓年輕人欲匯新加坡幣800元（換算新台幣1萬8627.2元）至新加坡某銀行帳戶內，經詢問用途卻支吾其詞，為此直覺有異，熱心提醒許男可能遭詐騙，同時向警方報案。

許男向員警表示，年初在網路交友認識一名大他7歲的女網友並陷入情網，對方暱稱他「哈妮」，他則稱對方為「寶貝老婆」，雙方「交往」近9個月，這是他人生的第一個女朋友。

前幾天他的「寶貝老婆」說想來台灣找他，但沒有機票錢，所以慫恿他匯新加坡幣800元給她買機票，員警眉頭一皺覺得案情不單純，馬上告知許男這是詐騙的一種手法。

許男起先不相信警方說法，經員警耐心解釋近一小時，還拿詐騙案例給許男參考，許男才驚覺自己遇到愛情騙子，雖然感到失落，但至少錢沒被騙走，對於警方及時阻詐表示感激。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 網友 詐騙
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
涉公務車私用 大林鎮長夫妻喊冤

嘉義地方法院審理嘉義縣大林鎮長黃貞瑜與丈夫李豐全涉嫌公務車私用案，昨天首次開庭進行準備程序，兩人均否認犯罪，挺著六個月身孕的黃貞瑜甚至不滿地說，檢方偵查庭開一次就起訴了，仍有證據尚未調查，她卻沒機會說…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈中部〉網友喊「哈妮」 純情男險被騙1萬8


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.