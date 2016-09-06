〈中部〉網友喊「哈妮」 純情男險被騙1萬8

2016-09-06

〔記者許國楨／台中報導〕21歲的許姓男子從未交過女友，年初在網路認識一名女網友相談甚歡，期間對方經常噓寒問暖，還暱稱他「哈妮」，讓許男以為找到真愛，日前對方騙稱要從新加坡來台灣找他，但沒有機票錢，慫恿他匯款，許男差點真的照做，所幸行員機警報案及時阻詐。

稱想來台找他 需要機票錢

台中市第六分局何安派出所上月底接獲通報，轄內文心路上某銀行有民眾疑遭詐騙趕往處理，行員向警方表示，剛才有一名21歲的許姓年輕人欲匯新加坡幣800元（換算新台幣1萬8627.2元）至新加坡某銀行帳戶內，經詢問用途卻支吾其詞，為此直覺有異，熱心提醒許男可能遭詐騙，同時向警方報案。

許男向員警表示，年初在網路交友認識一名大他7歲的女網友並陷入情網，對方暱稱他「哈妮」，他則稱對方為「寶貝老婆」，雙方「交往」近9個月，這是他人生的第一個女朋友。

前幾天他的「寶貝老婆」說想來台灣找他，但沒有機票錢，所以慫恿他匯新加坡幣800元給她買機票，員警眉頭一皺覺得案情不單純，馬上告知許男這是詐騙的一種手法。

許男起先不相信警方說法，經員警耐心解釋近一小時，還拿詐騙案例給許男參考，許男才驚覺自己遇到愛情騙子，雖然感到失落，但至少錢沒被騙走，對於警方及時阻詐表示感激。