〈中部〉助弱勢童 展望會經費不足

2016-09-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣世界展望會中區辦事處每年都會為台中市及南投縣弱勢家庭的兒童募學雜費和學用品的經費，去年的經費得以平衡，但今年因景氣差，經費出現缺口，展望會希望民眾能協助，讓孩子可安心上課，家長可不用擔心付不出學雜費。

弱勢家庭孩子雖然家境清寒，但是很多人不氣餒，力爭上游，有人獲得總統教育獎，有人考取台北教育大學公費生，並且在體育方面屢創佳績或是自立後回到部落服務者，都因國內捐款人的關懷，讓身處困境的兒童能夠安心就學，勇於追夢發揮潛能與天賦。

台灣世界展望會關懷國內近五萬名兒童，其中，中投地區共幫助九四五○名兒童，透過教育，兒童擁有改變生命、翻轉自己與家庭未來的機會與動力。

每一學期開學，台灣世界展望會都會提供所照顧的弱勢家庭每一位學生，一人七千五百元學雜費和學用品的經費，讓家長不會因為籌措學雜費及學用品而憂心不已。

不過，今年因景氣差，卻出現缺口，讓展望會中區辦事處憂心仲仲，展望會邀請大家一同關懷弱勢兒童的困境，透過每月定期二千元資助國內兒童或一千元捐款響應助學行動，為兒童帶來改變未來的鑰匙，開啟孩子夢想飛翔的能力。

今年考上國立台北教育大學公費生，即將成為大一新鮮人的小芳（化名），在家中排行老四，父親從事砂石廠的工作，母親則是臨時工，在小芳年幼時因家中人口眾多而成為展望會所關懷的孩子，至今已經十七年之久。也因家中收入並不穩定，展望會透過每學期助學金、課輔方案及實物發放等，讓小芳能夠安心求學，今年小芳考取台北教育大學公費生，也讓立志成為老師的她朝著夢想往前跨出一大步。