〈中部〉4成未售出 身障團體促銷月餅
市長夫人打氣 盼各界採購
〔記者蘇金鳳／台中報導〕經濟依然不景氣，距離中秋節還剩下十天，但台中市六家身障及庇護工場總計要賣掉六萬五千盒月餅，但至今只賣三萬八千盒，只有二家已預訂完，共有四家約四成未賣出，市長夫人廖婉如五日前往伊甸的迦南園烘焙庇護工場進行促銷，希望企業、民眾及團體購買，來協助身障團體。
社會局與勞工局所輔導有生產月餅的六個身障機構及庇護工場，目前只有瑪利亞、立達啟能訓練中心已預訂一空，但伊甸、十方啟能中心、台中市聽障生活無障礙發展協會及台中市身心障礙者福利關懷協會都還未完售，今年的月餅目標額為六萬五千盒，目前只售出三萬八千盒，還有約四成未售出。
連高知名度的伊甸，今年目標為三萬盒，還有五千盒待銷售，但去年此時，伊甸的月餅早已預售一空。為讓身障團體製作的月餅都能達標，廖婉如與社會局副局長陳仲良昨天到伊甸，在學員的教導下學習製作月餅，並進行促銷。
另外，十方啟能中心今年目標五千盒，因知名度不夠，目前只銷出三千盒，還需要民眾協助。
而台中市聽障生活無障礙發展協會由於體認到眾多身障機構都會在中秋節銷售月餅，因此今年月餅只做八百盒，已預售一空，但另外設計的中秋手工餅乾禮盒，目前還有二千盒待銷售。
台中市身心障礙者福利關懷協會今年是第二年推出月餅，但也是因為知名度不夠，雖目標只有二千盒，但至今只銷售七百盒，需要眾人協助。
廖婉如表示，身障團體與庇護工場每年最大宗收入就是中秋節月餅及禮盒的銷售，希望各界能多幫忙。
廖婉如指出，有些企業購買愛心月餅，也會送去給獨居老人或社會邊緣戶，等於雙重的愛心。
籲企業協助 研發特殊口味
她並表示，在歐美國家，弱勢團體的烘焙產品因為品質良好、口味特殊，其銷售量如同一般產品，希望有企業能協助身障團體研發特殊口味的月餅，讓民眾購買弱勢團體烘焙產品是因好吃，而且會搶著購買，就不用每逢中秋就需要促銷。
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