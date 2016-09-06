〈中部〉國道「超級休息站」 預計年底試營運
2016-09-06
〔記者張軒哲／台中報導〕台中麗寶樂園緊鄰國道中山高，隨著全台最大摩天輪、Outlet Mall、國際賽車場等設施將於明年農曆年前陸續開業，首創超級休息站「麗寶道之驛」將鎖定國道用路人，為新型態的國道休息站，提供免費多功能遊憩服務，預計年底試營運，可望帶動樂園度假區整體約六十億元營收，五日舉行招商說明會，吸引台中地區伴手禮與休閒業者了解。
麗寶集團繼跨產業經營全台最大連鎖飯店品牌福容大飯店後，加快腳步擘畫麗寶樂園魅力版圖，逐步完成麗寶樂園度假區的願景，結合現有水陸雙樂園、福容大飯店外，因麗寶樂園位於后里月眉地區，離中山高后里交流道僅一公里，離福高外埔交流道約十分鐘車程。
麗寶樂園園長王永豪表示，「道之驛」一詞發源於日本，是指設置在一般道路旁，具休憩與推廣地方產業等綜合功能，如高速公路服務區或休息站，為公共服務設施，麗寶道之驛集客率更強，不用門票就可賞景、購物、嚐美食。
麗寶樂園本次與日本招商團隊聯手策劃，建置超級休息站，首創新型態的國道服務區，提供「免費」國道休息區的便利服務，引進五十間特色店鋪，並結合台中在地伴手禮、中台灣農夫市集等。麗寶Outlet Mall還獨創「寵物公園」，讓毛小孩能舒展筋骨。
麗寶樂園說，Outlet Mall約一百廿間店鋪，預計年底正式營運，引進國際精品，頂樓設有一千個座位景觀美食廣場，超級摩天輪與道之驛預計明年農曆年前正式營運。
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