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〈中部〉美美美！ 大甲溪十大景點出爐

2016-09-06

〔記者張菁雅／台中報導〕市府觀光旅遊局舉辦「大甲溪十大景點」票選活動，全台共投下超過卅一萬張票，加上專家評選，五日在市長林佳龍見證下公布票選結果，觀旅局也規劃五大主題遊程，讓民眾暢遊大甲溪。

全台共投下逾31萬張票

觀旅局舉辦「大甲溪觀光文化季」，配合活動推出「大甲溪十大景點」票選活動，參加票選的風景區、寺廟、歷史建築共廿處，經過近一個月的網路票選加上專家評選，昨天公布結果，「大甲溪十大景點」分別為高美濕地、武陵農場、東豐─后豐鐵馬道、大甲鎮瀾宮、谷關風景區、大雪山森林遊樂區、梨山風景區、泰安鐵道文化園區、石岡壩、新社白冷圳。

林佳龍表示，台中的發展與大甲溪密切相關，在供應民生用水、水力發電、生態保育等方面都扮演著重要的角色，台中人不可不認識大甲溪，希望大家透過大甲溪觀光文化季一起「飲水思源」。林佳龍也現場朗讀市府文化局長王志誠（詩人路寒袖）為這次活動寫下的新詩「天水」，帶領大家用文字感受大甲溪的魅力。

觀旅局長陳盛山指出，除武陵農場、梨山、谷關、高美濕地等民眾較熟悉的景點，大甲溪還有許多美景及文化等著大家去接觸，未來將整合大甲溪各景點，規劃為春、夏、秋、冬四季，提供民眾旅遊相關資訊。

大甲溪觀光文化季十日在草悟道市民廣場舉辦大甲溪「觀光生活節」及「音樂嘉年華」，展售大甲溪沿岸的農特產及特色美食，並邀請在地文化藝術團隊表演。另外，觀旅局也規劃大甲溪五大主題遊程，有一日及二日遊程，讓民眾親自體驗大甲溪之美。

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  • 高美濕地被選為大甲溪十大景點。 （記者張菁雅攝）

    高美濕地被選為大甲溪十大景點。 （記者張菁雅攝）

  • 大雪山森林遊樂區為大甲溪十大景點。 （記者張菁雅攝）

    大雪山森林遊樂區為大甲溪十大景點。 （記者張菁雅攝）

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