〈中部〉908台灣國清查蚊子館 點名國防部

2016-09-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕九○八台灣國總部將展開「九○八台灣國追討中華民國國產」行動，總會長周崇德與執行長張志梅已要求全國各分會號召全民清查全國各地的閒置土地及蚊子館，要求釋出給各縣市政府，第一個追討是位在台中市北屯路的國防部軍備局所管理的閒置大樓，要求釋放給台中市政府。

市府財政局表示，公家機關場館或土地本應發揮功能而不能閒置，若中央有土地或建築物願意移交給台中市政府，市府樂見其成，將配合中央興辦目的事業，依國有財產法第卅八條等相關法令規範申請無償撥用土地或建築物，朝有利市民的方向規劃運用。

執行長張志梅表示，中央及地方現已都是民進黨執政，但是台灣各地還是有很多閒置土地及蚊子館遭到軍、警等各單位佔用，卻閒置未用，成為蚊子館，不肯釋出給地方，造成地方政府在興建各項公共建設時，如青年合宜住宅、長照中心、老人活動中心等，因無法動用這些閒置土地而遇到困難，只得跟人民徵地。

張志梅表示，位在北屯路六號國防部軍備局所管理的一棟大樓，已閒置十多年，此棟四層樓高，面積約有一千六百多坪，而土地則有一千七百多坪的建物當了蚊子館十多年。

若國防部釋出給台中市政府，對市府將有相當大的助益，九○八台灣國將在九月八日前往追討，要國防部還產於民、落實土地正義。