〈中部〉審追加減預算 12日開臨時會
2016-09-06
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會五日召開程序委員會議，決議十二日起至廿一日召開臨時會，除審查追加（減）預算，並由衛生局、經發局、文化局進行專案報告，包括霍亂、肺結核、茲卡病毒疫情防治，已開發工業區山坡地開發利用回饋金繳交情形，出土文物保存方式、地點與未來的處置方法。
市議會第六次臨時會，原訂由經發局進行已開發工業區山坡地開發利用回饋金繳交情形專案報告，五日召開程序委員會討論議程時，市議員楊正中建議由衛生局報告霍亂、肺結核、茲卡病毒疫情防治方式；市議員陳政顯希望文化局簡報台中市目前出土文物保存方式、地點與未來的處置方法。兩位議員建議皆被列入臨時會專案報告。
市議員陳成添希望聽取水湳經貿園區建設進度專案報告，程序委員會決議，楊正中、陳政顯建議列入臨時會專案報告，陳成添建議將於定期會再行報告。
此外，楊正中還建議追加（減）預算案金額應併入一○六年度總預算，但市府主計處表示，追加（減）預算包含中央補助款與墊付案，依規定要以追加預算方式辦理。會議主席林士昌裁決，臨時會第一天請市府對此進行報告。
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