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〈中部〉明年度歲出1280億 教科文支出居冠

2016-09-06

歲入1063億 以賒借收入彌平

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府五日提出明年度總預算案，編列歲入一○六三億元、歲出一二八○億元，短差以賒借收入彌平，強調落實市長林佳龍施政四大核心指標，其中因應國立高中職改隸市立、托育一條龍、東亞青奧等重大政策，教科文支出居冠，老人健保自付額補助則將排富。

市府指出，一○六年度總預算編列歲出一二八○億元，較一○五年度一二七三億元，增加七億元；明年歲入預算一○六三億元，較今年一○七五億元減少十二億元；歲入歲出差短二一七億元。一○五年度總預算經市議會審議，政黨協商統刪十．一億元。

主計處長蔣建中在市政會議報告說，歲出政事別以教科文四八三億元最多、占卅七．七九％，較今年增加四十六億元。經濟發展支出二六一億元排第二、廿．四％，以南山截水溝治理相關工程、捷運、市區公車補貼為大宗。第三則是社會福利支出一六五億元、十二．九％，長照、建構托育管理制度等預算增加。

含托育一條龍等重大政策

蔣建中說，預算編列強調落實市長林佳龍「縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新」等四大施政指標，將污水、排水工程擴及原縣區，並依社會投資理念推動福利服務政策，另讓區公所小型工程款倍增，即時回應民眾切身需求，提升行政效率。

老人健保自付額補助排富

另外，自一○六年起，原本綜所稅率五％以下老人健保費自付額不再補助，僅補助低收、中低收老人。市府表示，所節省的經費改挹注到長照、托老一條龍等，兼顧公平正義及健全的老年關懷照顧體系。

林佳龍表示，台中已經開始改變，捷運、南山截水溝、污水下水道建置、綠川整治、國立高中職改市立、世界花博、東亞青奧，都是重要的施政項目，也是明年度預算增加的主因，可帶來創新投資效益與中央補助，將向議會爭取支持。

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  • 托育一條龍政策廣受好評，幼兒托育增加，家長重返職場，市民市府雙贏。（記者黃鐘山攝）

    托育一條龍政策廣受好評，幼兒托育增加，家長重返職場，市民市府雙贏。（記者黃鐘山攝）

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