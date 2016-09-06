〈中部〉淘汰舊生迎新生 〈太平區長青學苑〉長者不平
學員爆滿 每學期1200人上課
〔記者陳建志／太平報導〕太平區長青學苑過去因保障舊生優先，讓想上課的新生抱怨不公平，為了讓新生也有機會，決定明年度抽籤釋出四分之一名額給新生，此舉引起舊生恐慌，擔心未來沒課可上，失去生活重心，昨天多位長輩在市議員李麗華陪同下高喊「不要淘汰我，我們要上學！」李麗華認為長輩想學習應該來者不拒，要求在舊新光國小校址增設長青學苑，讓長輩開心學習。
保障舊生優先 新生報名困難
市議員李麗華表示，太平長青學苑目前每學期約有一千二百位長輩上課，沒想到近日接到通知，表示學員太多，年底要抽籤淘汰四分之一，等於有三百位長輩明年無法上課，長輩得知都擔心地向她陳情，因覺得事態嚴重，昨天邀集長輩召開記者會表達心聲，大家高喊「不要淘汰我，我們要上學！」
淘汰300人 長輩高喊「我們要上學」
今年八十四歲的王金林伯伯說，長青學苑開班後就來上課，自從得知此消息後可說是茶不思、飯不想，認為市府應該想辦法增班，而不是用強迫的方式要大家退學；六十九歲的林松源也說，來長青學苑上課後學會操作電腦，現在不但有臉書，還會用Line和小孩、孫子互動，如今卻因為要抽籤可能被淘汰，讓大家都憂心忡忡，希望能增加名額滿足需求。
市議員：可在舊新光國小增設
李麗華表示，政府鼓勵大家「活到老、學到老」，既然長輩有心學習應該來者不拒，因舊新光國小校舍目前閒置，建議市府利用此空間開辦長青學苑，讓南、北太平各有一個長青學苑，滿足長輩的需求。
社會局：若安全無虞 努力促成
市府社會局長青福利科蘇嫺敏股長表示，因太平長青學苑報名踴躍，開設的卅六班全都額滿，過去因採舊生優先制，每年釋出名額有限，引發想上課的民眾抗議不公平，才會決定從明年開始適度釋放出四分之一名額，讓新生也有機會上課。
蘇嫺敏股長表示，本週已安排前往舊新光國小校舍會勘，若校舍安全無虞，且相關設施符合長輩上課需求，會努力促成增設長青學苑，滿足長輩的上課需求。
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標題：〈中部〉淘汰舊生迎新生 〈太平區長青學苑〉長者不平
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