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〈中部〉馬英九一句話 泳渡擬年辦3場

2016-09-06

〔記者劉濱銓／南投報導〕第卅四屆日月潭萬人泳渡成功吸引逾二萬人參加，前總統馬英九也第四度挑戰，而致詞時一句建議泳渡改於春、夏、秋三季各辦一場，獲縣長林明溱附和同意，惟有民代痛批泳渡頻率增加，勢必衝擊交通與生態，甚至傳出基層公務員與警力大喊吃不消，另有泳客說，一年辦三場泳渡，還會有人稀罕嗎？

擔任民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳昭煜，聽到此訊後表示，泳渡次數增加，當地交通可否維持？基層警力是否受得了？另面臨的泳渡風險次數也會增加，甚至造成活動期待與參與度下滑，對地方不一定有利。

縣長林明溱則回應，馬英九的建議是希望讓更多人參加泳渡，在觀光衰退之際提振商機，他們會朝此方向研究，初步構想是春夏秋三季各一次，每次限額一萬人，除提升泳渡與觀光品質，年辦三次的人潮商機也能超過以往，並將活動日訂在週六，讓參加泳渡的民眾提前入住潭區，或泳渡完就住上一晚，刺激當地消費。

主辦該活動的縣府人員則表示，每年泳渡陸海空動員人力約一千二百人，每次活動也都耗費半年規劃，若三季連辦確實較為密集，但仍會研議可行性，也許可朝秋季萬人泳渡，春、夏泳渡則結合水上活動，如輕艇、西式划船等，增加活動可看性，也能創造日月潭泳渡特色。

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