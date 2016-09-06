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〈中部〉仁愛公所3主管調村幹事 疑遭選後算帳

2016-09-06

〔記者佟振國／仁愛報導〕仁愛鄉公所最近進行人事調整，三位布農族一級主管全被調整為基層村幹事，引發外界質疑是鄉長補選秋後算帳，鄉長江子信昨天澄清無政治、族群考量，強調上任後以「用人唯才、人才流動」為原則，每位員工要為鄉民服務或到地方學習，人事安排能否成功，身為鄉長會負最後與完全的責任。

仁愛鄉長補選江子信擊敗現任鄉代會主席吳文忠，吳雖敗選，但同屬布農族的鄉親大團結，讓吳在布農族部落得票強壓對手，最近公所進行大幅人事調整，建設課長余三郎、道路養護隊長廖信達、行政課長何萬鈞都被調為村幹事，而三人恰好都是布農族，職等最高達八職等。

前公所機要秘書吳建興則在個人臉書PO文，布農族課員被調整為村幹事，其他的如坐針氈，臨時人員就可想而知了；也有人回應第一波約五十位臨時人員接到不續聘通知，九月底走人。

吳建興強調，不得不為布農族員工抱不平，布農族團結有錯嗎？現在開始布農族不再默默承受，只會越來越團結。

鄉長：用人唯才

鄉長江子信澄清，人事調整沒有政治、族群考量，一切是用人唯才與人才流動，臨時人員也會按照過去的工作表現決定去留

江子信指出，本次泰雅、賽德克族或是非原住民的人事調整也不少，外界為何單提布農族，若以族群為考量，對鄉政推展是大不利，他絕不會自找麻煩。

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  • 仁愛鄉公所最近進行大幅人事調整，除了一級主管，還包括不少臨時人員。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉公所最近進行大幅人事調整，除了一級主管，還包括不少臨時人員。（記者佟振國攝）

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