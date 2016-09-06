〈中部〉秋節烤肉應景菜 青椒不漲反跌
2016-09-06
〔記者佟振國／仁愛報導〕青椒是仁愛鄉夏季蔬菜重要作物，往年接近中秋節烤肉需求旺季，價格看俏，但今年氣候異常，導致新竹五峰與仁愛鄉的青椒產期重疊，造成市場供過於求，加上部分因為高溫炎熱感染炭疽病，嚴重影響品質，導致青椒價格不漲反跌，讓農民叫苦連天。
和新竹產期重疊且染病
仁愛鄉農會統計，鄉內青椒栽種面積達一百六十公頃，集中在海拔六百至一千公尺的南豐、大同、精英村，八、九月為盛產期，是鄉內大宗蔬菜之一，近幾天共同運銷出貨量大增，約佔每天出貨量的三分之一。
但是有農民抱怨，距離中秋節不到十天，青椒是民眾烤肉活動必備食材之一，往年佳節前的需求量大，價格看俏，批發價每公斤約五、六十元，今年卻只剩二、三十元，價格實在差很大。
往年每公斤60元 今年剩30元
賴姓農民指出，今年氣候異常，年初的寒流打亂許多蔬果產期，青椒也不例外，原本新竹五峰山區的青椒，應該早仁愛鄉一、二個月上市，產期錯開，供需還能平衡，今年兩地的產期重疊，產量集中，而且最近高溫炎熱，午後多雨，部分青椒感染炭疽病，影響品質、價格，有些嚴重的在翠綠外皮長出許多圓形棕色斑點，根本無法收成，只能忍痛放棄。
農會則表示，近幾年氣候異常，青椒炭疽病常會發生，農民均會噴藥防治，目前尚未接獲大量通報，應是少部分農民受害，為求謹慎，將對全鄉產銷班清查確認，並研究提供防治方法。
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