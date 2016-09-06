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〈中部〉自小客、貨車牌 今起競標3天

2016-09-06

彰化監理站6日起一連3天辦理自用小客貨車「ASR0001~ASR9999」網路車牌標售，有需要的民眾可上網競標喜歡的號碼，標售的車牌分3等級招標，第1級車牌號碼4個相同數字如6666、8888等，招標底價6000元，其餘第2、3級牌照號碼為前小後大重複對稱等，招標底價均為3000元。有意參加競標者，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，且須為「監理服務網」會員即可競標，網址：http://www.mvdis.gov.tw

（圖文：記者湯世名）

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    彰化監理站6日起一連3天辦理自用小客貨車「ASR0001~ASR9999」網路車牌標售，有需要的民眾可上網競標喜歡的號碼，標售的車牌分3等級招標，第1級車牌號碼4個相同數字如6666、8888等，招標底價6000元，其餘第2、3級牌照號碼為前小後大重複對稱等，招標底價均為3000元。有意參加競標者，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，且須為「監理服務網」會員即可競標，網址：http://www.mvdis.gov.tw。 （圖文：記者湯世名）

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