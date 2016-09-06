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〈中部〉「以愛養愛」不放棄 許維純獲師鐸獎

2016-09-06

〔記者陳冠備／田中報導〕堅持培育技職教育是對的！達德商工校長許維純，十六年來堅信有教無類的精神，在學校推動「以愛養愛」的教育模式，讓會考C級生培養一技之長，並安置弱勢生找到自由學習空間，更首開全國先例辦理中輟生直升高職「實用技能班」，堅信為學業成就低的孩子找到出路；被學生稱為「媽咪」的許維純，榮獲今年教育部「師鐸獎」的肯定。

彰化縣達德商工有六千多名學生中，有八成是會考成績C級的學生就讀，一千多名新住民學生，一百四十名身心障礙生等經濟與教育弱勢學生，面對這群學習階段茫然的學生，該校從八十七年開始，配合縣府辦理彰化縣國中技職專班，讓中輟生受惠，並成立技能志工隊等，讓學生學會回饋，讓社會看見技職有藍天。

許維純說，接任校長第二年，一位家庭極為弱勢的學生「小美」，常得面對學業、經濟與父、母親失能的問題，但堅強的意志令讓人動容，曾經要頒發獎學金給她，「小美」竟然要求給他人，如果學生都這麼拚命，想從教育來改變人生，當師長的我們怎麼能鬆懈，因此她不斷用愛心、耐心指導這群學子，將他們打成專精又有責任感的技職人才。

許維純也說，數十年來堅守技職本位是對的，達德商工是一個以愛養愛的地方，感謝一起奮鬥的老師，還有各界的支持，才能造就這裡的孩子學得一技之長。

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  • 達德商工校長許維純（左二）推動「以愛養愛」的教育模式，把學生當家人。（記者陳冠備攝）

    達德商工校長許維純（左二）推動「以愛養愛」的教育模式，把學生當家人。（記者陳冠備攝）

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