〈中部〉拉孩子一把 線上學習零時差

2016-09-06

〔記者林國賢／斗六報導〕縣府昨與誠致教育基金會簽署「合作意向書」，分享彼此人才庫與軟硬體，推動適性、多元與個別化學習，為教育挹注新活力，縮減教育資源城鄉差距。

縣長李進勇表示，國內教育仍存在大班教學、進度壓力、行政工作及學生差異性大等障礙，老師難以兼顧程度不一的孩子，透過這個平台能夠讓學習落後的孩子找回自己的舞台，產生學習成就感，圓滿教育目標。

誠致教育基金會董事長方新舟表示，均一教育平台在網站上提供超過八千部由各領域專家學者錄製的核心學習概念影片、二千套以上互動式習題，提供學生多元、零時差的學習機會。

方新舟指出，此平台透過大數據及機器學習技術，新增前測題型可判斷學習者程度，未來可進化成高智慧、高預測性系統，能夠提供適性化、個人化的需求，發展適性教育。

北港鎮東榮國小校長林郁杏表示，學校去年導入均一教育平台，學生學習反應相當良好，大幅減少需要補救教學的學生比率，全校整體學習成效提升，這個教育平台對於教育資源相對貧瘠的偏鄉學校有助益，學校會積極利用。

縣內已有四十五所國中小願意參與均一平台合作計畫，給孩子多元學習環境，若成果豐碩，相信會有更多學校加入。