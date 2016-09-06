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〈中部〉產銷履歷加持 鹿北玉米賣好價

2016-09-06

〔記者廖淑玲／元長報導〕為活化並行銷社區產業，元長鄉鹿北社區推廣玉米產銷履歷有成，原本任人宰割的價格到今年玉米契作價格每公斤十三元，保障收購價格，成為鹿北社區的特色農產品。

為提昇農民收益，鹿北社區大力推廣玉米栽種，但往年價格都操縱在盤商手裡，讓農民無利可圖。

鹿北社區發展協會總幹事顏實輝為保障農民收益，從去年起推廣栽種有產銷履歷的水果玉米，今年價格看俏，每公斤保價收購十三元，比去年平均上漲三塊錢，並將在本週六推出「番麥祭」社區產業活動，行銷鹿北玉米。

顏實輝強調，鹿北的水果玉米皮薄、汁飽，入口就有爆漿的快感，鮮採甜度均值達十八度，跟水梨、椪柑一樣甜，且經安全用藥的嚴格把關，清洗乾淨就可生食，清香甜脆，蒸過後吃也別有一番風味。

顏實輝表示，目前該社區加入產銷履歷的玉米田近四十公頃，收購價格穩定，農民的收入提高且有保障，未來希望推廣其他的農作物也能加入產銷履歷，為消費者的食品安全把關。

楊姓農民說，早年玉米價格常常要看老天爺臉色，甚至因通路被控制，每公斤只能賣到四、五元，如今社區推廣產銷履歷打出品牌，也抬高行情，造福農民。

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  • 元長鄉鹿北社區的玉米皮薄、汁飽，鮮採甜度和水梨一樣，且推廣產銷履歷有成，今年契作價格達到每公斤13元。（記者廖淑玲攝）

    元長鄉鹿北社區的玉米皮薄、汁飽，鮮採甜度和水梨一樣，且推廣產銷履歷有成，今年契作價格達到每公斤13元。（記者廖淑玲攝）

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