〈中部〉產銷履歷加持 鹿北玉米賣好價
2016-09-06
〔記者廖淑玲／元長報導〕為活化並行銷社區產業，元長鄉鹿北社區推廣玉米產銷履歷有成，原本任人宰割的價格到今年玉米契作價格每公斤十三元，保障收購價格，成為鹿北社區的特色農產品。
為提昇農民收益，鹿北社區大力推廣玉米栽種，但往年價格都操縱在盤商手裡，讓農民無利可圖。
鹿北社區發展協會總幹事顏實輝為保障農民收益，從去年起推廣栽種有產銷履歷的水果玉米，今年價格看俏，每公斤保價收購十三元，比去年平均上漲三塊錢，並將在本週六推出「番麥祭」社區產業活動，行銷鹿北玉米。
顏實輝強調，鹿北的水果玉米皮薄、汁飽，入口就有爆漿的快感，鮮採甜度均值達十八度，跟水梨、椪柑一樣甜，且經安全用藥的嚴格把關，清洗乾淨就可生食，清香甜脆，蒸過後吃也別有一番風味。
顏實輝表示，目前該社區加入產銷履歷的玉米田近四十公頃，收購價格穩定，農民的收入提高且有保障，未來希望推廣其他的農作物也能加入產銷履歷，為消費者的食品安全把關。
楊姓農民說，早年玉米價格常常要看老天爺臉色，甚至因通路被控制，每公斤只能賣到四、五元，如今社區推廣產銷履歷打出品牌，也抬高行情，造福農民。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
妻浴室產子 急診主任謝消防員救護
40歲陳姓婦人懷孕36週，本月1日晚間10點多在嘉義市垂楊路住處上廁所時，突然因肚子痛急產，她的丈夫、雲林長庚急診室主任丘濬誠一時也慌了，回…
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 韋禮安大學住校 陪睡螳螂家族
- 《挑中國辦G20鬧場》北韓再射3飛彈 落在日海域
- 郭子組曲致敬鳳飛飛 踩13公分高跟鞋開唱
- 歐巴馬遭中怠慢 美「國防情報局」推特開酸
- 「頭家」換人 高國輝還想拚冠
- QS世界大學排名 台大68名歷年最佳
- 【愛讀書】 《散步在傳奇裡》
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷
- 群聯8月營收創歷史新高
- 扯！南韓「大長今」李英愛被告偷樹
- Note7連環爆 專家建議速換代用機
- 《國際現場》賓士推6-9款電動車
- 垃圾車撞消防栓 水噴2樓高
- 〈寵物萬萬歲〉毛孩子就醫 糾紛難解
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 〈單身拼圖〉生死關頭的愛情考驗
- 放棄休假／海巡輪機長 潛海2分鐘離奇喪命
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- 在立院被K 郭芳煜︰想請情緒、收驚假
- 接見我立委 達賴樂意再訪台
- 11個月的煎熬 郭泓志拚返一軍
- 低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
- 歐普會 敘利亞問題沒共識
- 美網賽》混雙慢熱 小詹無緣晉8強
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 伍思凱操刀音樂研習營 揪學員飆嗓
- 南山、新光、三商RBC不到250%
- 「齊莫男爵」有種 約會艾瑪華森4小時
- 看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調
- 疑疲勞駕駛翻車 2妙齡女驚呆送醫
- 魏少喊最愛台北 柯瑞接力登台
- 錄音檔曝光 羽協醞釀報復？
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 〈圖像心職場〉專案期限步步進逼，該如何是好？
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉產銷履歷加持 鹿北玉米賣好價
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分