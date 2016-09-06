〈中部〉東石永靈宮翻修 辦攝影賽留記錄

2016-09-06

〔記者林宜樟／東石報導〕嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮主祀五府千歲，但迎神及建廟後，遲未辦理謝土大典，今年神明指示籌辦謝土、建醮，廟方決將廟頂剪黏等整修後辦理；由於信眾對舊廟工藝品將拆除覺得很可惜，決定舉辦攝影比賽，廣邀各路攝影好手前來，在為整修前做完整記錄。

永靈宮廟祝李盈祥說，永靈宮已有一百八十四年歷史，是南鯤鯓代天府王爺的第二座分靈，稱為「代天二府」，原本是草廟，歷經多次整修、重建，民國八十年完成新廟，香火鼎盛。

永靈宮管委會副主委柯朝欽說，永靈宮從未舉辦過謝土儀式，是因過去考量偏鄉村落信眾並不富裕，但建廟後理應有謝土大典，經請示王爺，決定在兩年後舉辦，辦理前將寺廟已老舊損壞的剪黏等工藝翻修，經費三百多萬元。

縣議員姜梅紅是永屯村媳婦，擔任助理的兒子陳建宇與廟方討論時，提出以攝影比賽留下寺廟現有工藝之美的構想，獲得廟方認同；比賽提供金牌獎二萬元等獎項獎金，並請攝影專家評選，本月十二日下午五點截止收件。