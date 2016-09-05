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〈南部〉「一字萬金」！罵「幹」代價12000元

2016-09-05

〔記者王俊忠／台南報導〕一字萬金！？在公共場所對他人罵一個「幹」字，一審被判賠給對方9千元；另須付3千元罰金給國家，罵一字代價逾萬元。

判決書指出，楊姓男子與石姓男子於104年4月3日下午1點多，在南市一家電玩店內，因細故發生口角爭執，楊男在電玩店公共空間對石男辱罵「幹」字！

石男痛陳，楊男對他罵出此字後，已經貶損其人格，加上楊男不曾對他表達歉意，沒跟他談和解、賠償事宜，犯後態度不佳，也不見悔意。

台南地院簡易庭已依公然侮辱罪，判處楊男台幣3千元罰金；他因被楊男辱罵，身心受創、極為痛苦，要向楊男求償10萬元精神慰撫金。

在地院民事庭上，楊男坦言確有以「幹」字辱罵原告，但是對方要求10萬元慰撫金過高，他願以8千元賠償對方。

一審民事庭調閱此案刑事庭的調查歷程，確認此案刑事部分已依公然侮辱罪，判處楊男3千元罰金確定。

民事庭法官指被告僅國小畢業，目前無業，收入不穩定；原告是建築業務人員，收入比被告穩定，衡量雙方教育水準、經濟能力等條件，判楊男應賠石男9千元，此案還可上訴。

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