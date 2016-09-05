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〈南部〉家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢

2016-09-05

〔記者王涵平／新營報導〕「自己不放棄，別人就不會放棄我們」，十六位北台南家扶扶助學子，昨日分享單車環島心情，在哽咽、加油聲中互相打氣，期許未來人生旅途永不放棄夢想。

九天冒險旅程 十二位騎完全程

十六位家扶扶助學子於上月十九至廿七日進行單車環島，透過冒險旅程學習成長，相關紀錄近日整理完成，昨日齊聚分享，今年有十二位騎完全程、四位因故只能挑戰部分路段，因腳傷未能完騎的小星許下承諾，一定會把這段遺憾補回來。

就讀國小六年級的蘇嘉鴻，是單車隊中最小的成員，十分靦腆，觀察力卻很敏銳，因由單親爸爸帶大，平時很多事情幾乎都是自己一個人處理，此次環島很感謝團隊的照顧，他說，一輩子忘不掉。

陪同學子環島的社工督導黃如芳表示，小星因腳傷忍痛騎車多日不說，直到被送醫後，醫生要求不能繼續騎車，或至少休息三天才能再騎，讓小星難過不已，但每位學子透過實際體驗與挑戰，也累積自立生活的能力。

陪騎的自立青年謝文凱指出，單車環島不僅是繞台灣一圈，而是青少年選擇掌握生命，勇敢為自己生命負責的開始，也感謝一路相伴的許多朋友，為青少年增添勇往直前的力量。

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  • 「自己不放棄，別人就不會放棄我們」，16位北台南家扶扶助學子完成單車環島，在哽咽、加油聲中互相打氣，期許未來人生旅途永不放棄夢想。（圖由北台南家扶提供）

    「自己不放棄，別人就不會放棄我們」，16位北台南家扶扶助學子完成單車環島，在哽咽、加油聲中互相打氣，期許未來人生旅途永不放棄夢想。（圖由北台南家扶提供）

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