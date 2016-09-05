〈南部〉就博會首推現場錄取 逾五千人求職

2016-09-05

初步媒合率超過六成一

〔記者劉婉君／台南報導〕勞工局第三場大型就業博覽會，昨天在台糖嘉年華購物中心舉行，共有九十二家廠商、六千八百七十個職缺，其中，薪資超過三萬元的，有將近四千六百個，五萬元以上有七十一個，並首度推出「現場錄取」，讓求職者投履歷、面試、筆試、錄取一次搞定，總計吸引逾五千名求職者前往，初步媒合率超過六成一，日前無預警關廠的明基材料南科廠遭資遣員工，也來尋找二度就業機會。

昨天就博會在大甲國小國樂社的演奏下展開，科技業、服務業、傳統產業等廠商，分別釋出工作機會，台積電、台南紡織、和鑫光電等知名廠商也參與設攤，群創光電、東陽等十一家企業更提供「現場錄取」職缺，總計有卅六人次當場帶著被錄取的好消息回家，還有求職者同時被錄取兩家。

現場還設有明基材料南科廠的就業媒合專區，共服務五十四人，希望協助遭資遣員工順利重返職場。

場邊還有免費的履歷健檢、面試模擬等，幫助求職者增加成功機率，另外還有美甲、義剪、視障按摩、化妝等攤位供民眾體驗。

市長賴清德致詞時表示，近五、六年來，南市工業區招商投資金額將近一兆元，創造一萬多個工作機會，目前南市的勞動參與率達百分之六十一，為廿二個縣市之中最高；近幾年也積極推動觀光產業，一年觀光客約兩千萬人次，在台南住宿的旅客約三百萬人次，呼籲業者提供妥適的就業環境、勞工善盡責任，創造勞資雙贏。