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〈南部〉加強校園防護 編列近3000萬預算

2016-09-05

〔記者劉婉君／台南報導〕南市上週傳出國中女老師利用假日到學校備課，卻遭工人騷擾案件，教育局已要求各校強化出入口管控及人員識別，避免外人於校內單獨行動，同時落實課後師生活動地點集中、無師生使用之校舍出入口皆關閉等。為了加強校園安全防護，教育局今年度已編列近三千萬元經費，並爭取中央補助，加裝校園監視器、電子圍籬、設置校園駐衛警等。

校園加強課後巡邏

教育局表示，事發當時女老師立即求救，警衛聞聲趕到現場協助，歹徒倉皇逃逸，女老師至醫院檢傷，未有大礙，教育局呼籲大眾不要捕風捉影、道聽塗說，以免對被害人造成二次傷害。校方在事後已加強每日課後校園巡邏，並嚴格規範進行校舍補強工程的工人，進入校園必須登記、換證、穿工作服等。

外加教育部補助款

教育局指出，今年市府編列預算，加上教育部補助款，共計四千五百多萬元，已針對一百卅一校進行校園監視器及相關安全設備維修、裝設、汰換，例如監視器、LED感應式照明燈、廁所緊急壓扣及緊急求救系統等；同時對七所校安熱點學校試辦電子圍籬建置；還有兩百一十三所國中小設置校園駐衛警或裝設保全系統，強化校園安全。

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