〈南部〉【焦點評論】重建起步
2016-09-05
二○六大地震剛過半年，昨天市府為中西區的文和街受災戶就地重建工程進行動土，賴清德市長比喻為「台南地震重建踏出第一步」，而這也如同當年阿姆斯壯登陸月球所說的：「這雖是我的一小步，卻是人類的一大步」，昨天雖由文和街踏出第一步，卻也是台南地震重建歷史性的一大步。
台南市這次震災需重建的建物，包括永康維冠大樓、歸仁幸福大樓、東區大智里生產市場及中西區文和街等住宅，其中，維冠大樓最受注目，而文和街則是率先重建，而且預計明年過年後就可完成。
依照本報四日的報導，維冠大樓一百一十七位地主中，目前已有七十七位地主繳交同意書，要把土地讓售給台南市政府，總面積已達百分之六十八，目前仍待郵寄資料完成統計，數目可能更高。
雖然維冠因為產權眾多，居民原本對於原地重建或是讓售給市府去做都市更新，各有不同看法，但由目前進度看來，已成功踏出第一步，賴市長昨天也重申，市府會讓願意留下來的住戶原地重建，這都代表了市府逐步克服困難，大步往前走。
就如同昨天動土的文和街一樣，因為是超過五十年的老建築，差點因為沒有建築圖而影響重建，但最後工務局翻箱倒櫃，順利找出五十餘年前的建築圖，重建工作才得以進行，這就意味著，只要願意不怕麻煩，再困難也都能克服，成功邁向重建。（記者唐在馨）
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