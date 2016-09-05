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烏來發生芮氏規模4.2地震 最大震度2級
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〈南部〉文和街震損重建動土 將打樁八米

2016-09-05

〔記者蔡文居／台南報導〕二○六大地震，台南受創嚴重，其中，中西區文和街震災後就地重建工程，昨天舉行動土典禮。台南市長賴清德表示，文和街因土壤液化嚴重，加上早年興建又沒有地基，災後嚴重傾斜受損，如今拆除重建動土，將往下打樁，未來完成後，將更加穩固安全，可說是「打斷手骨顛倒勇」，也為台南災後重建踏出第一步。

此外，永康維冠大樓協議價購同意書至九月二日登記截日為止，同意售地者已收到七十七戶，同意出售面積超過百分之六十八。賴清德表示，未來市府也會協助維冠大樓進行土地分割，讓願意留下來的住戶原地重建。

十三戶原地重建 預計明年過年前完工

工務局長蘇金安表示，文和街共有十三戶，市府全力協助重建工作，未來將往下打樁八米深，改善土壤液化問題，預計明年過年前完工，讓文和街的住戶能夠達成入住的心願。

賴清德表示，位於中西區文和街的受災戶，該建物是超過五十年的兩層樓低矮建築，十三戶的共識皆傾向重建，但因年代久遠，沒建築圖而無法以原本規模重建，最後工務局人員翻箱倒櫃，順利找出五十餘年前的建築圖，重建工作才得以進行。

扣除善款 每戶平均負擔工程費約卅萬

另外，台南市不動產開發商業同業公會及大台南不動產開發商業同業公會各捐出一千萬元善款，其中一千萬元指定優先協助文和街就地重建工作。賴清德昨天也代表市府對兩個公會表達感謝之意。

文和街重建工程於八月廿五日完成工程發包，昨天動土，工期為一百五十個日曆天，工程總經費約一千三百卅五萬元，扣除善款一千萬元，其餘不足經費由十三戶平均分攤。平均每戶只需負擔約卅萬。王姓住戶代表昨天則感謝市府及相關單位捐款協助。

台南市震災需重建的建物，包括永康維冠大樓、歸仁幸福大樓、東區大智里生產市場及中西區文和街等住宅，其中，文和街震災後就地重建工程率先舉行動土典禮，預計明年過年前可以完成，至於其他三棟則正辦理都更手續。

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  • 中西區文和街在二０六震災時出現疑似土壤液化現象。（資料照，記者王俊忠翻攝）

    中西區文和街在二０六震災時出現疑似土壤液化現象。（資料照，記者王俊忠翻攝）

  • 中西區文和街在二０六震災後就地重建工程昨動土，為南市震災重建踏出第一步。（記者蔡文居攝）

    中西區文和街在二０六震災後就地重建工程昨動土，為南市震災重建踏出第一步。（記者蔡文居攝）

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