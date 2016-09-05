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〈南部〉果菜市場拆遷 70歲嬤失控欲撞牆

2016-09-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市府執行果菜市場牴觸戶拆遷，兩天已拆除卅一戶，仍有九戶還未拆除，七十歲吳姓婦人因不滿房子要被拆，情緒失控，昨意圖用頭撞牆，所幸丈夫發現及時阻止，並將她送醫救治後，情緒才穩定。

高雄市果菜市場用地徵收，延宕四十多年無法解決，市府一日出動怪手及三百名警力執行牴觸戶拆遷，儘管住戶身綁鐵鍊、瓦斯筒抗爭，市府仍靠優勢警力拆了自救會長吳富雄等十六戶。

市府第二天又拆十五戶，預定拆除四十戶，目前剩下民族路九戶，高市府昨表示，剩下的九戶，部分是住家，也有做生意的，仍未完成搬遷，經溝通後，住戶都願意配合，市府也會給予多一點時間，讓他們自行搬遷。

未料昨天上午，一名住在民族路的七十歲吳姓阿嬤，因不滿居住五十年房子要被拆除，情緒低落，難過痛哭，意圖用頭撞牆，她丈夫薛先生趕緊阻止，才未讓她撞牆傷害自己。

薛先生說，他們合法取得的土地，如今卻面臨拆除命運，他太太很不甘願，這幾天睡不好、吃不下，昨早上六點起床後就一直哭，甚至用頭撞牆，他趕緊拉住她，並請里長幫助勸說，最後沒辦法打一一九將她送醫後，情緒才穩定。

薛先生說，他們居住的房子約卅坪，當年合法購得，如今市府強制徵收，卅坪只願意補償五十萬元，真是鴨霸政府！

農業局則表示，高雄果菜市場土地徵收六十二年已完成，市府兼顧情理法，給予吳婦等十三位牴觸戶，土地與建築物的拆遷救濟金，吳婦約有一七三萬補助，並提供每戶一間地坪十二坪的二層樓店面（總建坪廿四坪），優惠租用十八年的特別安置計畫，五十萬補償費的說法與事實不符。

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