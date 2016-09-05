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〈南部〉女蕉農熱心輔導 20老農年收破百萬

2016-09-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蕉農陶淑芬是農業輔導員，花八年輔導二十多名農友，推動產銷履歷認證，農產品分級、包裝，提高產量倍增、良率達九成，打入超商及賣場，帶動農友獲利翻倍，年收入破百萬元。

陶淑芬是農家子弟，曾於青果社工作多年，擅長農產品共同運銷，因對務農有興趣，轉行種五甲地香蕉，還擁有大型冷藏室及獨門催熟技術，許多竹北以南、知名賣場契作香蕉，均指定到此催熟。

陶淑芬樂於助人，擔任農業輔導員，完全義務不支薪，輔導一家蔬果合作社，農友年齡超過六十歲，生產香蕉、鳳梨等，只會裝箱、不會分級，連農藥也搞不清楚，盲目聽從農藥行建議。

陶淑芬認為品質決定價格，輔導農友推動農產分級、包裝、行銷，更減少用藥、友善土地，推動產銷履歷認證，不但降低生產成本，過去每年要換地輪作，隨著地力提升後，可耕作二、三年，將良率從六成提高為九成，連產量也增加一倍。

合作社理事主席蔡孟修原於路邊攤賣水果、農友林寶成原從事水電工程，協助蕉園配置水電，興起從農念頭轉行，陶淑芬輔導兩人多年，種植香蕉口感香Ｑ、果肉硬實，每年都賺到錢，收入破百萬元。

陶淑芬說，社會需要注重食品安全的人，合作社每天出貨香蕉一萬五千公斤，都是苦心栽培的好香蕉，打入全聯及7-11超商，是市場熱銷的水果。

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  • 蕉農陶淑芬（右）輔導蕉農，提高香蕉品質打入賣場。（記者陳文嬋攝）

    蕉農陶淑芬（右）輔導蕉農，提高香蕉品質打入賣場。（記者陳文嬋攝）

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