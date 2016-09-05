〈南部〉首屆港灣城市論壇明高雄登場 新南向受注目
〔記者葛祐豪／高雄報導〕由高市府發起的首屆全球港灣城市論壇，將於明天登場，在新南向領域大突破，與會的二十八位城市代表中，十二人來自東南亞國家，包含首度來訪的緬甸仰光市長等人，打響新南向第一砲。
28城市代表12人來自東南亞國家
高雄市長陳菊強調，高雄近年積極發展亞洲新灣區的重大建設，透過這項論壇，希望建立一個港口城市對話的平台，為高雄尋找新商機。
市長：希望建立對話平台 尋商機
有鑑於小英政府力推新南向政策，全球港灣城市論壇也邀請不少東南亞城市，根據最新確定的二十八位城市代表名單，又增加印尼棉蘭市長DzulmiEldin、緬甸仰光市長MaungMaungSoe、印尼雅加達常任副省長SutantoSoehodho、越南海防市副主席黎清山、越南胡志明市交通運輸廳廳長裴春強，總計東南亞國家佔了十二人，比率超過四成二。
高雄市經發局長曾文生說，高雄具備新南向基地的優異條件，市長陳菊也呼籲中央應在高雄設立新南向基地據點，高雄市此次率先響應新南向，透過駐外使館與台商的牽線，力邀十二名東南亞城市代表來台，其中六人是首度造訪高雄，打響新南向的第一砲。
曾文生強調，新南向主攻產業，絕非新竹科學園區的電子業，高雄的製造業以石化、鋼鐵為主，更具有新南向的利基，另外如技職教育、醫療教育，都是高雄可發揮的優勢，期盼在這次論壇中，雙方能有更進一步接觸、了解。
此次高雄也邀請中國天津、上海、廈門、福州、深圳等五個城市代表與會，但截至昨天尚未回覆。
全球港灣城市論壇將從六日起，一連三天在高雄展覽館舉行，分為產業轉型、海洋觀光、港市合作與城市規劃、永續發展四大議題，還邀請廿四國、四十四城市專家學者，分享港口治理經驗。
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由高市府發起的首屆全球港灣城市論壇，將於明天登場，在新南向領域大突破，與會的二十八位城市代表中，十二人來自東南亞國家，包含首度來訪的緬甸仰光市長等人，打響新南向第一砲。28城市代表12人來自東南亞國家…
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