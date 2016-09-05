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〈南部〉壽山獼猴告別式 吱吱黨籲裝監視器緝凶

2016-09-05

一週被毒死15隻 緝凶無進展

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕壽山獼猴近來因誤食毒鼠藥，一週內至少造成十五隻獼猴死亡，緝凶至今無進展，「台灣獼猴吱吱黨」昨天呼籲相關單位拿出辦法早日緝凶，並建議加裝監視器、增聘巡山員。

農業局：建請公園警察加強巡查

農業局則表示，柴山獼猴疑遭人下毒，雖陳屍在龍泉寺水源附近，是中毒後下山喝水，並非發生地，沿線設有監視器，獼猴其實生活山區，由於野保法中央與地方均適用，建議壽管處請國家公園警察隊加強巡查，並針對國家公園管理法的自治條例，納入並提高接觸獼猴等罰則，才能有效嚇阻犯罪。

林美美：前年至上月 已146隻傷亡

「台灣獼猴吱吱黨」發言人林美美說，從二○一四年開始，壽山毒猴事件頻傳，統計至今年八月，共有一四六隻記名的獼猴因中毒失蹤與傷亡，主管機關壽山國家自然公園籌備處、高市農業局協調各方緝凶至今均無所獲。

昨天上午，「台灣獼猴吱吱黨」六十名黨員，捧著罹難獼猴的照片與鮮花，沿著壽山步道走到國泰休息區，舉辦簡單隆重的告別式。

林美美呼籲，相關單位應聘請當地居民作為巡山員，透過教育訓練，讓居民了解獼猴的習性，減少居民與獼猴的衝突。此外，政府也應在頻繁毒殺的山徑，加裝監視器，遏止毒猴事件再度發生。

壽管處：屬於市府管轄 將配合防範

對此，壽山國家自然公園籌備處秘書許書國表示，這次毒猴事件發生地點在國泰休息區以下，屬於高雄市農業局管轄，將配合農業局來防範，針對是否增設巡山員？他強調該單位已配置國家公園警察，負責巡山。

此外，有「獼猴爸爸」之稱的林金福則認為全台獼猴數量，官方版與民間版有很大差異，根據吱吱黨追蹤調查，全台可能只剩不到一萬隻獼猴，但官方報告卻有廿至卅萬隻，誤導民眾以為數量很多，實際上卻在不斷減少中。

林美美指出，官方統計獼猴數量，通常是以觀察到的族群，再乘以每個族群二、三十隻來計算，但以壽山為例，被毒殺的社群僅十五隻，最小還有四隻成一群的例子。

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  • 「台灣獼猴吱吱黨」發言人林美美（右一）悼念罹難的獼猴。 （記者葛祐豪攝）

    「台灣獼猴吱吱黨」發言人林美美（右一）悼念罹難的獼猴。 （記者葛祐豪攝）

  • 「台灣獼猴吱吱黨」昨舉辦獼猴告別式。 （記者葛祐豪攝）

    「台灣獼猴吱吱黨」昨舉辦獼猴告別式。 （記者葛祐豪攝）

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