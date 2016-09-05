〈南部〉縣府掛保證 台東好物上架

2016-09-05

〔記者張存薇／台東報導〕想選購優質又安心的台東好產品嗎？台東縣政府甄選入選「台東好物」，首波七十五件產品昨天起在縣府大廳展示上架，第二波甄選將於八日舉辦說明會，地點在縣府二樓簡報室，電話089-340681，目標瞄準特色食品及文創工藝類，歡迎更多業者報名參與。

財經處產業發展科長朱育賢表示，推「台東好物」這個品牌，就是希望協助台東產業發展，由縣府「掛保證」，讓消費者了解、認識台東優質產品。

他指出，「台東好物」標章授權廠商必須台東合法的在地工廠、公司、農會、漁會或設籍台東縣的自然人，商品必須需運用台東在地素材製作，凸顯在地傳統、呈現獨特生活風格，且產品符合具有歷史、文化、獨特等特質，也必須是原創商品及符合國內法規。