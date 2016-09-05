〈南部〉訂單「遲」到 牧心憨兒盼到包月餅了
2016-09-05
〔記者王秀亭／台東報導〕每到中秋節前夕，台東牧心智能發展中心喜憨兒們為了月餅動起來，從製作月餅、折紙盒到包裝，不過，今年離中秋節只剩十天，憨兒們才開始忙起來，中心主任許秋霞表示，今年訂單來得比較晚，目前中秋禮盒營收不到去年的五成。
牧心智能發展中心三樓會議廳變成臨時包裝場，喜憨兒們分工合作，將月餅放入袋子、密封，再逐一裝盒，另一邊是摺紙盒區，有的負責摺成型，有的將摺好的紙盒拿到一旁堆疊，一樓烘焙工場裡，學員們在師傅的帶領下，餡料秤重、包餡到按壓成型，相當忙碌。
許秋霞說，尼伯特颱風重創台東，有不少社福機構受損嚴重，部分愛心轉移做風災重建之用，加上部分企業不景氣，可能間接影響到牧心中秋禮盒訂單數量，由於中秋禮盒收入約占烘焙工場年度總收入的三分之一，往年中秋節前兩週大家已忙著加班包月餅，今年卻一反常態，直到這兩天才開始感覺有點忙。
每年負責搬運禮盒的「阿德」從上週起，只要有時間就會到三樓會議廳門口張望，不斷問老師「開始包月餅了嗎？」和阿德有相同心情的學員也期待著幫忙包月餅。
牧心中秋禮盒今年嘗試將有「穀物紅寶石」之稱的紅藜加入土鳳梨酥餅皮，多了健康概念，也更具特別口感，許秋霞說，雖然訂單數量還未達到預期目標，不過，從訂購者中發現，購買憨兒月餅送給弱勢家庭、獨居老人的比例增加，不只有企業，也有台東市民主動到門市，表達送月餅給獨居老人的想法，在店員建議下，選擇訂購六百顆，將逐一送給市區的弱勢長輩。
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