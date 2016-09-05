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〈南部〉關山老屋微改造 號召修繕志工

2016-09-05

〔記者王秀亭／台東報導〕「關山小鎮就像一個時空凝結的空間繪本！」人口外流讓台東縣關山鎮早期建築順利保留，卻面臨沒有人住，加速房屋傾頹，台大城鄉基金會在關山展開老屋微改造，號召有修繕專長，或對維護老屋有熱忱的民眾協助，留住老屋、也留下它的故事。

台大城鄉基金會規劃設計師李晏儒表示，關山鎮從日治時期就是縱谷地區的政府治理中心，在零點五平方公里的棋盤式街廓裡，火車站、警察局、郵局、行政管理中心到各式民宅、店家，服務樣態及面貌都非常豐富，濃縮了所有的生活機能，日治時期至終戰初期是縣內僅次於台東市的行政區。

隨著人口逐漸外移，許多建築沒有開發壓力，讓老屋得以保留，卻因長期少人或無人居住而崩壞，台大城鄉基金會四月起投入關山老屋調查工作，除收集老屋故事，也展開微改造。

李晏儒說，修繕老屋是筆大支出，第一階段先選出十五個點，進行微改造，有的只是老店招牌重製、拆除鐵窗、鐵皮、修補破窗等，也有修繕屋頂破洞，意再重現老屋歷史風貌，需要志工持續協助。

廿四日還有關山警察宿舍圍牆再現活動，也需志工一起來讓四棟連棟式建築的圍牆重新回到早期竹籬笆的樣貌。相關資訊可至臉書「放送關山」粉絲專業查詢。

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  • 台大城鄉基金會要為關山老屋微改造，須修繕志工協助。（記者王秀亭攝）

    台大城鄉基金會要為關山老屋微改造，須修繕志工協助。（記者王秀亭攝）

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