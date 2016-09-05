〈南部〉九如「老黑」送報車 戲劇節目常客串

2016-09-05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕除東港的「藍色」計程車，九如鄉也有一部專門用來分送報紙的同款黑色裕隆八○三老爺車，至今仍在大街小巷中奔馳，保存許多舊時代的回憶。

九如黑色裕隆八○三車主是許振茂（見圖，記者陳彥廷攝）說，他的老爺車曾出借不少拍攝舊時代的戲劇使用，他笑稱自己大概是全台最會保養裕隆八○三的車主，因為他「愛車的程度讓太太都會吃醋」。

許振茂表示，以機械、油壓為主的車輛好修理，且國產車零件易取得，不少技職學校的汽修科仍以該款車作為教材，很多地方都能維修，他還不想讓愛車退休，要開到不能開為止。