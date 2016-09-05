〈南部〉36歲「小藍」計程車 東港載客趴趴走
2016-09-05
〔記者陳彥廷／屏東報導〕藍色計程車可上路載客嗎？東港鎮街頭出現一部車齡將近四十年的計程車在巷道中趴趴走，還是藍色車身，顛覆一般民眾對「小黃」的刻板印象。
交通部原定今年五月將鬆綁計程車色，「小黃」不再是計程車代名詞，不過全台還有部分計程車色維持出廠車色行駛至今，在路上載客特別吸睛，其中東港碧信車行的裕隆勝利八○三，車齡三十六年，藍色身影至今還時常穿梭在東港碼頭及醫院。
六十三歲車主林健雄表示，六十九年為領取營業用車第一次搭飛機到台北，再開回該部要價四十餘萬元的柴油車，當年路上幾乎都是勝利系列的汽、柴油車，連離島都不例外。
林健雄說，當年自用車不發達，要出外洽公、旅遊甚至迎娶，幾乎得透過計程車，南迴鐵路未通車前，載客到花蓮是家常便飯；現在老車雖老，但還是有「知音」賞光，不少老人坐不慣現代車，認為會暈會晃不夠穩，指名要他開老車載送就醫或探親。
「曾被交警攔下盤問」林健雄笑說，不只民眾，連警察都不知道藍色計程車可合法上路，三十六年來他維持出廠原漆，配備都符法規，從未發生事故。
高雄監理所表示，原定今年鬆綁車色的規定尚未實行，不過民國八十年統一車色為黃色的規定不溯及既往，也代表民國八十年以前的計程車，不管車色只要驗車過都能營業。
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36歲「小藍」計程車 東港載客趴趴走
藍色計程車可上路載客嗎？東港鎮街頭出現一部車齡將近四十年的計程車在巷道中趴趴走，還是藍色車身，顛覆一般民眾對「小黃」的刻板印象。交通部原定今…
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