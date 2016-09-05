〈台北都會〉扁市長發清潔獎金遭追討 柯：爛攤

2016-09-05

〔記者何世昌／台北報導〕前總統陳水扁擔任台北市長期間，簽准發放外轉內勤的清潔隊員獎金，但審計處認為不符規定應追回。市長柯文哲昨受訪表示，「這就是典型冗事，以前留下的爛攤」；告與不告都是兩難，但不告就被監察院彈劾、糾正，一直來，他也在考慮怎麼政治解決。

柯文哲說明，當時審計部台北市審計處認為北市府不能發這筆清潔獎金，但陳水扁認為這是市長的行政權，因此繼續發放，事後北市府遭監察院彈劾，最後只好走法律訴訟，問題是這個案子到現在都廿年了，這些清潔隊員不管告贏或告輸都很慘，因為人都已退休，甚至過世，錢也拿了，北市府若告贏怎麼拿回來；若北市府不告，又會被監察院糾正。

針對判決的結果出現分歧，柯文哲不解表示，「中華民國法律沒有一致性嗎？」同樣案子分四個去告，有的告贏、有的告輸，「連我都搞糊塗了」。