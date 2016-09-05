〈台北都會〉大巨蛋限8日前改善 北市府影片喊話
2016-09-05
籲期限內完成 否則終止契約
〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨於臉書發表「向市民報告大巨蛋：綜合篇」影片，由柯文哲、副市長鄧家基、都發局長林洲民、環保局副局長蔡玲儀逐一針對大巨蛋案說明。柯文哲重申，遠雄未按圖施工有安全疑慮，因此北市府勒令停工於法有據，呼籲九月八日前定要完成改善，否則終止契約；不論最後結果如何，對台北都是一個重新的開始。
遠雄：若片面終止 尋求司法救濟
遠雄發言人楊舜欽回應，若北市府片面終止契約，遠雄也會依照契約內容尋求司法救濟。片面終止契約對北市府來說的確是新開始，只是要由市民負擔沉重代價；對遠雄而言，新開始沒有期待，因為這是曠日廢時的訴訟和行政救濟。
柯文哲在影片中表示，大巨蛋是馬、郝兩任市長所造成的複雜問題，他盼大巨蛋是安全的公共建築物，也希望台灣社會仍有公平正義之存在。
林洲民、蔡玲儀分別以大巨蛋的公安、環境問題切入。林洲民說，目前市府看到的大巨蛋，在地下室二四○公尺的距離中，只有兩座逃生梯，全區十七座逃生梯不見了，影城、商場、旅館及辦公室的融合，再加上連通的地下室，市政府認為大巨蛋園區的公共安全堪憂。
蔡玲儀則表示，遠雄在大巨蛋施工過程中已經造成松菸園區的煙囪傾斜、歷史建物的龜裂跟沉陷，違反環評的承諾，還有其他例如空氣污染及噪音等稽查，一共告發一七五次，此顯示大巨蛋工程對環境是有造成影響。
鄧家基於影片中指出，未按圖施工及工程逾期均屬重大違約，依ＢＯＴ合約精神可據此終止合約。
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