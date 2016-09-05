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〈台北都會〉推崇孝親尊師 柯：清楚老師的辛酸

2016-09-05

〔記者張凱翔／台北報導〕台灣孔子協會昨日舉辦「椿庭長青杏壇春」孝親、尊師活動，邀請喜憨兒等弱勢團體表演，表演者並為親師長奉茶；孔子協會表示，尊師精神不限於教師，而是人人可以互相學習尊重的精神。台北市長柯文哲出席活動表示，台灣社會若能增進倫常，社會會更有秩序，以此勉勵推廣儒家文化。

柯文哲致詞表示，自己家族成員裡老師很多，祖父、父親、姑姑，包括自己都是老師，所以老師的辛酸他都清楚；柯說，台灣儒家思想在國際上是重要的主流思想，但台灣社會在儒教上如果可以做得更好的話，很多「奇奇怪怪的事情應該是可以避免」，因此他感謝孔子協會在推廣儒家文化上的努力。

孔子第七十八代子孫、台灣孔子協會創辦人孔維勤表示，「椿庭」象徵的是父親的教誨，因為古代父親都在庭院中椿樹下對孩子訓誡，「杏壇」代表的不只是學校的教師，更是人際之間能互相學習的契機。從長期和弱勢團體互動的過程中，孔維勤看到了弱勢者生命中的韌性，「他們的生命力反而是一般人要去學習的」，他說，弱勢面對生命的態度也是我們可以學習的，這樣的尊重就是「尊師」精神的擴大。

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  • 與會身心障礙者奉孝親茶，感謝父母養育之恩。（記者張凱翔攝）

    與會身心障礙者奉孝親茶，感謝父母養育之恩。（記者張凱翔攝）

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