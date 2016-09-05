〈台北都會〉國際交流 專業人士：不如辦青年論壇

2016-09-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕文化局一○六年度預算總額約卅二億元，包含高達一．三八億元的「設計推廣專案計畫」預算，將用於續推「設計之都2.0」。文化局表示，重點會擺在觀念的推廣，形式上除了辦理講座等，也會持續和世界各國的團隊進行交流。一群設計領域專業人士日前分別在臉書、雜誌等場域呼籲，站在政府公部門的立場去接觸設計，應當思考如何增進社會福利。

這群設計領域專業人士認為，與其邀請國際設計師，不如舉辦青年論壇，以年輕人的角度出發；台北成為設計之都的障礙是世代，現在掌握權力的世代，「他不知道設計是什麼，也不知道設計和他人生有什麼關係」，因此建議把世代放進設計論述中，使其活化。

針對審計部所指，市政導入設計比例低，他們則建議，城市公共空間中的法規非常僵硬，在學校裡面或是城市大社區內部的空間，可能會容易一些。呼籲中指出，「可以考驗學校高層行政體系，學院、系所層級是不是願意促成足夠規模的城市想像實驗場。」